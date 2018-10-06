محافظ أسيوط: تكريم المحاربين القدامى وفتح منزل عبدالناصر في ذكرى أكتوبر





لافتا إلى أن الاحتفالية يتم تنظيمها بمشاركة فاعلة من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة من ثقافة وكشافة وجوالة وطلاب التربية الرياضية لخلق نوع من المشاركة المجتمعية للطلاب وتعيق قيم الولاء وحب الوطن لدى المواطنين ويتم خلالها تكريم بعض المحاربين القدامى الذين شاركوا فى حرب السادس من أكتوبر المجيدة بالإضافة الى مشاركة القوات المسلحة بفرقة الموسيقى العسكرية وعزف لأهم الاغانى الوطنية عن حرب أكتوبر ومشاركة كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط بفقرات عروض بانوراما رياضية وحملة الصوارى والاعلام بالاضافة الى الفقرات الثقافية والفنون الشعبية لمديرية ثقافة أسيوط وفقرة عروض الكشافة والجوالة ثم عروض مسرحية لطلاب بعض مدارس التربية والتعليم بالمحافظة بالإضافة إلى الاحتفالات الشعبية بالمراكز وعرض الافلام التسجيلية عن حرب اكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة.



وفى إطار احتفالات أكتوبر المجيدة أعلن محافظ أسيوط عن الانتهاء من ترميم منزل أسرة الزعيم جمال عبدالناصر الكائن بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح وتطوير الطريق المؤدي إليه والطريق المؤدي إلى قصر ثقافة الزعيم الذي سيتم افتتاحه خلال ايام بحضور وزيرة الثقافة وبعض أسرة الزعيم الراحل.



يذكر أن قصر ثقافة الزعيم يضم مسرح وقاعات ومكتبة عامة ومكتبة طفل ونادي تكنولوجيا وقاعات أنشطة ومسرح صيفي يحتوي على 500 مقعد وذلك في 3 طوابق على مساحة 790 مترا ويعد نموذجًا من أكبر قصور الثقافة التي يتم تأسيسها على مستوى محافظات الصعيد ويضم خط إنترنت لخدمة المترددين عليه فضلًا عن رصف 100م بالطريق المؤدي إلى قصر الثقافة بتكلفة تصل إلى 100 ألف جنيه.

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وأشار إلى تنظيم احتفالية كبرى على ضفاف مشروع قناطر أسيوط الجديدة وتكريم بعض المحاربين القدامى بالتنسيق بين قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وجامعة أسيوط وجميع الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة بمختلف المراحل الدراسية والمئات من أهالى المحافظة فضلا عن فتح منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كمزار تاريخى بعد ترميمه ورفع كفاءته.وقال المحافظ فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم : "أننا نستلهم من ذكرى السادس من أكتوبر كل عام مستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد ، ذكرى جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات فى المسئولية والتنظيم والتوظيف الجيد للامكانيات المتاحة والتضحية والفداء سطرها بأحرف من نور شهدائنا البواسل الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.وأضاف محافظ أسيوط أن الاحتفالية الشعبية الكبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستقام مساء اليوم السبت بميدان قناطر أسيوط الجديدة تخليدا لذكرى انتصار العزة والكرامة وهى تقام على ضفاف مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية كأحد أهم المشروعات القومية والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى.