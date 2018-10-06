جاريث بيل يعود لتشكيل ريال مدريد أمام ألافيس بـ الليجا

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم "السبت"، في الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وكان جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد، أكد أمس الجمعة، أن الويلزي جاريث بيل تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسيقود هجوم المرينجي اليوم أمام ألافيس.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تشكيل الملكي المتوقع لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، حيث جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - أودريوزولا



خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس



خط الهجوم: بيل - بنزيما - أسينسيو