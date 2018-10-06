عبد الرحيم حسن: محمد صبحي فنان مهموم بقضايا وطنه..فيديو

قال الفنان عبد الرحيم حسن، إن النجم محمد صبحي فنان مهموم بقضايا وطنه، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفنانين قليل للغاية.



وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن "صبحي" كل ما يقدمه من فن هو لخدمة الوطن، حيث إنه لديه حس وطني مرتفع.



وتابع "حسن"، أنه لا يوجد مسرح بمصر سوى مسرح محمد صبحي، من بعد مسرح الستينيات الذي كنا نتشدق به وبقوته.

