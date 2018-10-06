سكرتير مساعد أسيوط يتفقد الخدمات بالقرى ويزور إحدى نقاط شرطة درنكة

ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة مكبرة للتفتيش والمتابعة الميدانية على الخدمات والمرافق بنطاق قرى مراكز "أسيوط وأبوتيج والغنايم" للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص بعض شكاوى المواطنين من سوء بعض الخدمات المقدمة لهم ببعض القرى، وذلك تنفيذا لمبادرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لتفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على كافة المرافق والخدمات.



بدأ الطيبي، جولته بتفقد بعض الخدمات بقرية درنكة وتابع سير العمل بوحدة مرور الطرق ودير السيدة العذراء بقرية دير درنكة، كإحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة معلنا دعم الوزير المحافظ لكافة الخدمات والمرافق المؤدية للمنطقة ورفع كفاءة الطريق وإزالة كافة الإشغالات تنشيطا للسياحة وإحياءً للقيمة التاريخية والروحية للمنطقة كما قام بفحص شكوى الأهالي بقرية الزاوية من خط صرف صحي 4 بوصة وتم تكليف شركة مياه الشرب باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه هذا الخط وعمل تقرير للعرض على الوزير المحافظ، كما تابع مشروع الصرف الصحي بقرية الزرابي والبلايزة التابعتين لمركز أبوتيج والتي تكررت شكوى الأهالي منه مشددا على سرعة إيجاد الحلول لمنع تفاقم أزمة الصرف الصحي بالمحطة بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة وعمل تقرير عاجل بالمشكلة والحلول المقترحة.



كما تفقد طريق الغنايم الصحراوي الغربي وتابع شكوى الأهالي من الباعة الجائلين بمركز الغنايم وتشغيل السوق الجديد مشددا على سرعة نقل الباعة الجائلين إلى السوق الجديد خلال أيام ورفع كافة الإشغالات بالمنطقة.



واستكمل الطيبي، جولته بتفقد بعض المنشآت التعليمية واطمئن على سلامة المنشآت ودورات المياه والفصول وتوفير التهوية الجيدة والإضاءة مطالبا مديري المدارس بتفعيل الأنشطة المدرسية والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة البسيطة بصفة مستمرة.