غدا.. سعفان يفتتح ملتقى السلامة ويوزع 536 شهادة أمان بكفر الشيخ

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان غدا، الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة مسئولي وحدات الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها.





وقال الوزير إن الملتقى يستهدف اطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكيتهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.





ويسلم الوزير عقب الافتتاح بتوزيع 536 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.





كما يلتقي عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ، بحضور نائب الجامعة الدكتور علي أبو شوشة ، وعزت المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.





وقال وزير القوي العاملة إن لقائه بطلاب جامعة كفر الشيخ يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتنظيم ندوات للوزراء والمسئولين في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم مع طلاب الجامعات، وتوضيح التحديات المختلفة، وكذلك شرح خطط كل وزارة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الشباب، وطلاب الجامعات على رأس أولويات الدولة المصرية.





من جانبه أشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إلى أن الوزارة كانت سباقة في عقد لقاءات مع طلاب عدد من الجامعات الحكومة والخاصة، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والجامعات لنشر ثقافة العمل، والسلامة والصحة المهنية بين الطلاب.



