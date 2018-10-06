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أبرز رسائل للرئيس السيسي في الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريـم الـخـطيب
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التهنئة للشعب المصري وضباط وجنود القوات المسلحة؛ بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حربًا وسلامًا، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً لمصر وحفاظًا على أمن أرضها واستقرار وسلامة شعبها.

حرصًا من موقع «صدى البلد الإخباري»، نقدم لكم أبرز رسائل الرئيس السيسي» خلال خطابه للأمة بمناسبة مرور 45 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

- السادس من أكتوبر أحد أيامنا المجيدة التى بذلت فيها أمتنا المصرية والعربية جهدًا يفوق الطاقة. 

- أثبت جيشنا الوطني مقدرة شعبنا الصامد عطاء يفوق كل تصور وكانت نتيجة الجهد والعطاء والمقدرة نصرًا خالدًا.

- نصر السادس من أكتوبر تداولت سيرته الشعوب وأجتهد في تفسيره خبراء العلوم العسكرية والإستراتيجية. 

- في 73 انتفض المصريون وراء قواتهم المسلحة القادرة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار.

- مصر أثبتت في السلام نفس قدرتها في الحرب وأن الحفاظ على السلام يمثل تحديًا لا يقل عن القتال.

- مصر تجاوزت الفترة الصعبة بعد 67 فأعادت بناء قواتها المسلحة وفرضت حرب استنزاف طويلة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.

- المصريون بعد تجاوزهم الفترة الصعبة في 67 أكدوا أن الوطن مازال ينبض بالإرادة والعزيمة.

- حرب أكتوبر المجيدة لم تكن من أجل استرداد الأرض فقط ولكن السلام كان نصب أعيننا.

- مصر أثبتت عندما تقرر تستطيع التنفيذ في حالتي الحرب والسلام.

- مصر فرضت على الجميع احترام إرادتها وأثبتت أن الحفاظ على التراب الوطني واجب مقدس. 

- مصر استطاعت فرض واقع استراتيجي مختلف وصياغة معادلات الإقليم على أساس السلام لا الحرب.

- بطولات القوات المسلحة يعجز التاريخ عن حصرها ويقف الجميع أمامها وقفة احترام وتبجيل.

- تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام والشهداء الأبرار.

- واجهنا خطر الفراغ السياسي والفوضى وانتشار الإرهاب المسلح الغادر.

- انتصار أكتوبر لم يكن صدفة بالنظر للمدن التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

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