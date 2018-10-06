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توك شو

عبد الرحيم حسن يكشف سبب ميول أبناء القرى للأفكار المتطرفة.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
عبد الرحيم حسن
عبد الرحيم حسن
توك شو
قال الفنان عبد الرحيم حسن، إن هناك أزمة كبيرة نتعرض لها منذ أكثر من 40 عامًا، وهي حجب الثقافة في مصر عن مستحقيها، خاصةً في القرى.

وأضاف "حسن" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن ابتعاد الموجهين السياسيين والثقافيين عن القرية المصرية، أفسح المجال لأصحاب الفكر المتطرف للدخول إلى عقول سكانها، وبالتالي ينتمي إليه أبناء القرية، الأمر الذي نعاني منه حتى وقتنا هذا، متابعًا أن الفكر يجب أن يواجه بفكر، حيث إن الحلول ليست أمنية فقط.

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