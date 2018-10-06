وكيل نقل البرلمان: الأتوبيس الكهربائي نقلة نوعية في مجال النقل العام

قال النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الأتوبيس الكهربائي يعد طفرة كبيرة فى مجال النقل العام، متمنيا تعميم تطبيق التجربة في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح راغب فى بيان له، أن وصول أول أتوبيس يعمل بالكهرباء وتشغيله للتجربة لمدة 3 أشهر فى محافظة الإسكندرية، سيعمل على تطوير وتحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة، لمواجهة الزيادات المستمرة في احتياجات النقل، ومواجهة التلوث البيئي.



وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن المحافظة ستختبر هذا الأتوبيس من خلال الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وبعد نجاح التجربة سيتم استيراد باقي الأتوبيسات التي تصل إلى 14 أتوبيسا.



واستطرد راغب، أن الأتوبيس الكهربائي يحتوي على مكيف ونظام تتبع ومجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه مزود بنظام wifi.



الجدير بالذكر أن الأتوبيس الكهربائي، المورد يسع 90 راكبا، وتصل السرعة القصوى له إلى 80 كم في الساعة، وقدرة المحرك تبلغ 300 كيلو وات، أي فيما يعادل 420 حصانا، وقدرة البطاريات 324 كيلووات في الساعة، ونظام الشحن يصل من 3 إلى 4 ساعات للمحرك والدائرة المساعدة 24 فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن 250 كم بعدم استخدام التكييف و210 كم بعد استخدام التكييف، ومدة الضمان 3 سنوات أو بما يعادل 300000 كم، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات، الشاسية والهيكل عمره الافتراضي 7 سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضي 5 سنوات.