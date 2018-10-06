مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وتحالف دولي لتصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتحالف PROTON TECHNOLOGIES، الذي يتكون من شركة TUBACEX الإسبانية وشركة Tubes 2000 الروسية، للتعاون في مجال التصنيع المشترك لنظم الأنابيب التي يتم استخدامها في إقامة المحطات النووية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





وأوضح "العصار"، أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الطرفين في مجال التصنيع المشترك لبعض المكونات المطلوبة لتصنيع نظم الأنابيب التي سيتم استخدامها لتنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة بجميع مقاساتها وأنواعها.





وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالتعاون مع التحالف(الروسي-الإسباني) لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها لنقل التكنولوجيا وتوطين هذه الصناعة الهامة من خلال التصنيع المشترك بشركات الإنتاج الحربي وذلك بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تؤهلها للدخول في هذا المجال، وأضاف أن هذا التعاون يأتي من منطلق حرص الوزارة على دعم جهود التنمية المستدامة في جميع المجالات وفى إطار التعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم جهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.





وأشار "العصار" إلى أنه اجتمع في شهر يوليو الماضي مع ممثلي تحالف PROTON TECHNOLOGIES وتم الاتفاق على التعاون المشترك لزيادة نسبة المكون المحلي في إقامة وحدات المحطة النووية بالضبعة تدريجيًا للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة ،ومن المخطط ألا يقل مستوى توطين معدات الإنتاج والخدمات عن 20% من مكونات الوحدة الأولى على أن ترتفع هذه النسبة في كل وحدة من وحدات المحطة بنسبة 5% اعتبارًا من الوحدة الثانية حتي الرابعة، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بأي تعاون مشترك مع الجهات المختلفة للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 لزيادة فرص الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.





وأوضح Jesus Esmoris المدير التنفيذي لشركة TUBACEX أن التحالف سيقوم بتقديم دراسة جدوى متكاملة عن المشروع للهيئة القومية للإنتاج الحربي ، مضيفا انه تم الاطلاع على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة والتي أظهرت البنية التحتية المتميزة لهذه الشركات والتي يمكن العمل على تطويرها ببعض من الامكانيات البسيطة من المعدات والتدريب للكوادر البشرية ،مؤكدا على حرص التحالف على مشاركة الجانب المصري في تنفيذ هذا التعاون المشترك يأتي على ضوء إيمان الشركتين الروسية والاسبانية بأهمية مشاركة الصناعة الوطنية المصرية فى المشروع النووى المصري لتكون عنصرًا رئيسيًا فى تصنيع الأجزاء والمكونات.



