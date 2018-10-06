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أخبار البلد

شكري يشارك في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
محمد وديع
يشارك وزير الخارجية، سامح شكري صباح اليوم، السبت، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، والذي يؤكد أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.

والتقى "شكري" أمس، الجمعة، "شينزو آبي"، رئيس وزراء اليابان، في مستهل زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي أجرى خلالها عدة لقاءات مع كبار المسئولين اليابانيين، فضلًا عن مشاركته في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قام في بداية اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الياباني لتهنئته بإعادة انتخابه، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والترحيب بتدشين آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين، فضلًا عن دعوة رئيس وزراء اليابان لزيارة مصر، وكذلك التطلع لمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعتبر رمزًا للصداقة المصرية اليابانية.

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