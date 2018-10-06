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اقتصاد

اتفاق بين مديرية التموين بالجيزة وجمعية عمر بن الخطاب لتقديم الخدمات للمواطنين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
محمد صبيح
شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع عقد اتفاق بين كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة وجمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع المحلي كمبادرة للتعاون بين الوزارة والمجتمع المدني ممثل فى الجمعيات الأهلية.

وتقدم الجمعية بموجب الاتفاق التعاوني، مبادرة تتضمن تأجير الدور الاول بالمجمع الخدمي ملك الجمعية لمدة عشر سنوات بقيمة إيجارية رمزية ليكون مركز خدمة تموينية (مكتب تموين) وذلك لتقديم كافة الخدمات التموينية لأهالي المنطقة (امبابة – الجيزة).

وأكد المصيلحى على ضرورة تجهيز وتهيئة المكان تجهيزًا جيدًا حتى يمكن تقديم خدمات متطورة تليق بالموطن المصري وتوفير الأجهزة والمعدات والعناصر البشرية ذات الكفاءة لتقديم الخدمات التموينية اللازمة للمواطنين، مشددًا على ان هناك خطة مِن جانب وزارة التموين لتحويل العديد من مكاتب التموين لمراكز خدمة مميزة.

ووجه المصيلحى الشكر لرئيس وأعضاء الجمعية على هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا على ضرورة قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالبحث دائمًا عن أماكن تصلح لإقامة مراكز خدمة تموينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وكذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة حتى تليق باستقبال المواطن المصري.

وأكد طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هناك دورا تنمويا وخدميا تقوم به الجمعية لخدمة أهالي المنطقة ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البرتوكول لتقديم كافة الخدمات التموينية لأهالي منطقة امبابة بالجيزة.

وأشار هشام كامل وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة إلى قيام المديرية بتطوير وتحسين كافة الخدمات التموينية التي تقدم للمواطنين مِن خلال مكاتب التموين بالجيزة وانه سيقوم بتهيئة وتجهيز هذا المكان على أعلى مستوى لخدمة أهالى المنطقة.

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