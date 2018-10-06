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أخبار العالم

قصة أسيرين إسرائيليين ظهرا على التليفزيون المصري عام 1973: عانينا من عنصرية تل أبيب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
في السابع من أكتوبر عام 1973، بث التليفزيون المصري لقاءً مع أسيرين إسرائيليين سقطا خلال عمليات القتال على الجبهة.

وبحسب صحيفة معاريف إصدار يوم 8 أكتوبر، وتحت عنوان" أسيران إسرائيليان على شاشة التليفزيون المصري" فقد بث لقاء مع 2 من الأسرى الإسرائيليين هم العريف دافيد والعريف ز بلوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن العريف دافيد تابع لكتيبة المدرعات وسقط في الأسر عند القطاع الجنوبي من قناة السويس، بينما سقط بلوش عند القطاع الشمالي.

وقال بلوش إنه ولد في إسرائيل، وسافر أبواه من أفغانستان إلى إسرائيل قبل نحو 40 عاما، حيث اشتكى من العنصرية في إسرائيل وأعرب عن المفاجأة من وجود الجنود المصريين الذين عبروا القناة في القوارب، لافتا إلى أنه سقط في الأسر بصحبة 5 جنود آخرين.

أما دافيد فقد قال إنه وقع في الأسر بعدما تعرضت دبابته و3 دبابات أخرى لإصابات بنيران القوات المصرية.
قصة أسيرين إسرائيليين ظهرا على التليفزيون المصري عام 1973: عانينا من عنصرية تل أبيب

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