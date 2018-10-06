الاحصاء: مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادى 3 أضعاف الإناث في 2017

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت،بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.



كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.



ويستعرض البيان الاحصائي،أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملـة لعام 2017 الذي يشير إلى بلوغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017، والتفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017.



وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى،وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث.



وتضمنت عناصر العمــل اللائـــق،فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها 63.6‎%‎ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم.



وسجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 63.6% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور.



وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 21.8%



وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 47% من جملة العاملين بأجر ، وترتفع هذه النسبة الى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8%للذكور.



وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى نحو 96.6% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومي،ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 % ، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.



وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور.



وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثمارى بنسبة 67.6% ،وتبلغ هذه النسبة 22.0% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) ، بينما سجل القطاع الخاص( خـــارج المنشـــآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.