البيئة: استمرار جهود إحكام السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية

أكدت وزارة البيئة أنه تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات مدخنتي فرن التقطير 2H-1&1H- بمعمل تكرير طنطا التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول حيث شملت منظومة الرصد الذاتي المستمر أجهزة رصد أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول وثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الظروف المرجعية والتى تشمل درجة الحرارة والضغط والأكسجين .





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم السبت، أنه تم مراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالإضافة إلى تنفيذ مراجعة وتأكيد جودة البيانات لمنظومة الرصد حيث تبين أنها تعمل وفق الأسس والقواعد الموضوعة بهذا الشأن .



