نقيب الفلاحين: الأحياء المائية والبرية ثروة قومية لمصر والعالم

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن تقنين أوضاع الصيد والصيادين مطلب أساسي وقومي لحماية الأحياء المائية النادرة من الإنقراض كونها تعتبر ثروة قومية لمصر.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من الأحياء المائية والتي تعد مقصدا سياحيا هاما حيث يتمتع السياح برؤيتها مشيرا إلى أن الصيد الجائر لها خطر على الأمن السياحي المصري لذا يجب تغليظ العقوبات على من يقوم بصيدها.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن صغار الأسماك ممنوع صيده ولكن عددا من الصيادين يستخدم أدوات لصيده وهو ممنوع لأن الأسماك يجب أن يكون لها حجم وشكل معين عند صيده.



وقل حسين عبد الرحمن أبو صدام، أنه يجب أيضا حماية الأحياء البرية من الانقراض وتوفير المحميات الطبيعية لحمايتها كونها قيمة للعالم كله وليس مصر فقط.