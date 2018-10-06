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محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:19 م
محافظ بورسعيد يضع
محافظ بورسعيد يضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول
كتب محمد الغزاوى
زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، النصب التذكاري للشهداء ووضع اكليلا من الزهور على النصب تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن بحروب مصر الحديثة وآخرها حرب أكتوبر المجيدة فى 1973.

وقرأ محافظ بورسعيد الفاتحة على ارواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالا لأرواح كل شهداء الوطن.

شهد الاحتفالية المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ وحكمدار بورسعيد، وقيادات الجيش الثانى الميدانى والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتدشن بورسعيد بهذا الاحتفالية احتفالاتها الثقافية والفنية بالذكرى الخالدة والتى شاركت فيها مديرية التربية والتعليم ومركز النيل للإعلام والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وتزامنت مع فتح أبواب المتحف الحربى بالمحافظة مجانا لزائريه من المواطنين والطلاب وتلاميذ المراحل الاولى بالتعليم.
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر

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