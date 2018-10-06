مسيرة شبابية يتقدمها محافظ المنوفية ومدير الأمن احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، مسيرة شبابية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وعدد من قيادات محافظة المنوفية .



وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الاستاد الرياضى بشارع جمال عبد الناصر وتوجهت إلى مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية بحضور ممثلين عن مراكز المحافظة المختلفة.



وقالت سوسن وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المسيرة احدى فعاليات المديرية للاحتفال بذكرى أكتوبر وأنه من المقرر تنظيم عدد من الندوات خلال اليوم فى مراكز الشباب المختلفة للاحتفال بذكرى الحرب.