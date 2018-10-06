المتحدة لحقوق الانسان تعقد ندوة بفرنسا لمناقشة الأوضاع الحقوقية في مصر

عقدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجالية المصرية في فرنسا، اليوم "السبت"، ندوة حول ملف حقوق الإنسان بمصر.



وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، إنها استعرضت أهم ما قدمته الدولة المصرية من إسهامات في تحسين أوضاع المواطنين، كما تم عرض التقرير الذي رفعته المنظمة إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف عن هذه الإنجازات.



وقال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، ويجب تدريس ما قدمته من إنجازات، بدءا من علاج مرض فيرس سي، والعفو الرئاسي عن المسجونين، وتطوير العشوائيات وشبكات الطرق والمواصلات.