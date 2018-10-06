ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المتحدة لحقوق الانسان تعقد ندوة بفرنسا لمناقشة الأوضاع الحقوقية في مصر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
أماني نوار
عقدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجالية المصرية في فرنسا، اليوم "السبت"، ندوة حول ملف حقوق الإنسان بمصر.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، إنها استعرضت أهم ما قدمته الدولة المصرية من إسهامات في تحسين أوضاع المواطنين، كما تم عرض التقرير الذي رفعته المنظمة إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف عن هذه الإنجازات.

وقال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، ويجب تدريس ما قدمته من إنجازات، بدءا من علاج مرض فيرس سي، والعفو الرئاسي عن المسجونين، وتطوير العشوائيات وشبكات الطرق والمواصلات.

ترشيحاتنا

هنيدى: أتمنى فوز الزمالك بكأس زايد

قرينة الرئيس: حلاوة النصر تأتي بعد أن حوّلنا الهزيمة لشرارة أمل جديد

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

موكب قرينتا الرئيسين السيسي وترامب يغادر مطار القاهرة

رئيس الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: السيسي لديه رؤية جادة لمستقبل التنمية بمصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة لها

تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور

تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي

شاهد.. 150 قتيلا وجريحا في الكونجو بعد حادث مروع

محمد رمضان يحتفل بنصر اكتوبر بطريقته الخاصة

النائب العام يحيل 43 متهما لجنايات أمن الدولة في شغب عزبة أبو حشيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

فيديو

4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور
وزيرة الصحة: التفاوض مع شركة أمريكية لتوريد أدوية فيروس سي في مراحله الأخيرة ..فيديو وصور
النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟