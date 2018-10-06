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تعليم

الخشت: البحث العلمي يجب أن يخدم الاقتصاد والمشروعات القومية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هندسة القاهرة وجميع كليات الجامعة تحرص كل الحرص على متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج ماجستير هندسة أمان النقل بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، جاء بدعوة وزراء النقل بالدول العربية والأفريقية لتخريج كوادر قادرة على تحمل أعباء تطوير أمان وسلامة النقل، معلنا تكليف كلية الهندسة الجامعة بالإعداد لاتفاقية مع وزارة النقل لتلبية احتياجات الوزارة من التدريب والدراسات والخدمات وانتداب أساتذة للتدريس في منشآت الوزارة.

وأضاف الخشت، خلال احتفالية نظمتها كلية الهندسة بالجامعة لتكريم مهندسى وزارة النقل، الذين أتموا بنجاح متطلبات الحصول على ماجستير الهندسة فى أمان النقل، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل قيادات الوزارة النقل، أن جامعة الجيل الأول كانت مهتمة بالتعليم، وجامعة الجيل الثاني كانت مهتمة بالتعليم والبحث العلمي، بينما جامعة الجيل الثالث تعمل على استغلال وتوظيف المعرفة في خدمة المجتمع، مؤكدا أن جامعة القاهرة تعمل على التحول لنموذج الجيل الثالث ترتبط بخدمة المجتمع والمشاركة فى التنمية.

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة تملك عددا من نقاط التميز التى تؤهلها للمنافسة بين أكبر الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، وفى مقدمتها الأبحاث العلمية التى نعمل على تطويعها لخدمة الاقتصاد والمشروعات القومية.

وقال الخشت أن كليات ومعاهد الجامعة يجب أن تعمل في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، قائلًا: "إن العلم النافع هو الذي ينفع الناس، والبحث العلمي يجب أن يصب بشكل مباشر في خدمة الاقتصاد والمشروعات القومية".

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