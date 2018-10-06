محافظ بني سويف يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول .. فيديو وصور

احتفلت محافظة بني سويف اليوم السبت بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة من خلال العديد من المراسم ومظاهر الاحتفال، حيث قام المستشار هاني عبد الجابر وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف.



قرأ المحافظ الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقى النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة.



حضر الفعاليات اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكرى للمحافظة ، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية والشباب من طلبة الجامعة وفرق الكشافة وسط جموع من المواطنين وأهالى بنى سويف.



كما صافح محافظ بني سويف الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها لهم النهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، والتي ستظل رمزا وعنوانًا للعزة والكرامة، وباعثا على الفخر،وشاهدا على عظمة الشعب المصري وقواتنا المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على مصر المزيد من الانتصارات لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية،ومؤكدًا على الدور العظيم والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة في إعلاء شأن الوطن ورفع رايته ومواجهة الإرهاب،بالإضافة إلى جهودها الواضحة في تحقيق التنمية.



وتجول المحافظ وقيادات المحافظة بميدان المديرية، حيث يصطف شباب وأطفال الكشافة وعدد من المدارس ، وحشد من المواطنين ، الذين التقط مع بعضهم الصور التذكارية والسيلفى، وشاركهم في فرحتهم بذكرى هذه المناسبة العظيمة ، وسط الأغاني والنداءات الوطنية مثل أغنية قالوا إيه علينا دولا قالوا إيه، والشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، وتحيا مصر.