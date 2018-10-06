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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: قانون الصيد لا يواكب متغيرات العصر ويجب تغييره لحماية الأحياء المائية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن ما أعلنته وزارة الزراعة بأنه سوف يتم طرح قانون جديد للصيد للحوار المجتمعى هى خطوة جيدة وذلك لوضع قانون صارم لحماية الأحياء المائية من خطر الإنقراض.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة الكشف عن تفاصيل هذا القانون ودعوة الصيادين للتصويت على هذا القانون وإخراجه في مسودته النهائية.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن القانون الحالي صدر في عام 1983 وأصبح الآن لا يواكب تطورات العصر ومع كثرة حالات الصيد الجائر كان لا بد من ضرورة تفعيل قانون جديد لحماية الأحياء المائية.

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