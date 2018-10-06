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محافظات

استجابة لـ صدى البلد .. محافظ القليوبية يزور قبر أول شهيد في حرب أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:27 م
محافظ القليوبية يزور
محافظ القليوبية يزور قبر أول شهيد في حرب أكتوبر
إبراهيم الهوارى
استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" فى تقريره بالأمس، زار الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، في سابقة هي الأولى من نوعها، قبر أول شهيد في حرب أكتوبر، ابن قرية سنديون بقليوب، وهو الشهيد محمد حسين مسعد، حيث وضع المحافظ إكليل الزهور على قبر الشهيد، بحضور أشقائه، والكاتب صلاح حسب الله احد اهالى القرية.

وكان "صدى البلد" قد نشر مطالب أهالي قرية سنديون بمركز قليوب بمحافظة القليوبية والتى طالبوا فيها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بإحياء ذكرى البطل الشهيد "محمد حسين محمود مسعد" ابن قرية سنديون خلال احتفالات الذكرى الـ 54 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال صلاح حسب الله أحد الأهالي إن الشهيد محمد مسعد، يعد أحد أبطال حرب العزة والكرامة وأول شهداء القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر 1973، إلا أن المحافظين السابقين تجاهلوا ذكراه ولم يفكر أي مسؤول في زيارة قبره أو وضع اسمه فى سجل الشهداء وأعلام القليوبية مؤكدا أن الشهيد يعد من أعظم الجنود الذين أبلوا بلاء حسنا في حرب أكتوبر ولم يتأخر عن خدمة بلاده دقيقة واحدة.

وطالب حسب الله محافظ القليوبية في احتفالات أكتوبر أن يأتي لزيارة مدرسة الشهيد ووضع إكليلا من الزهور على مقبرة الشهيد بالقرية احتفالا بذكراه العطرة.

وكان "صدى البلد"، نشر من قبل قصة حياة الشهيد محمد مسعد، إذ يعد أول العابرين مع قوات الجيش الثالث الميداني لخط بارليف بعدما انتظر 4 أيام كاملة أمام الضفة الغربية للقناة للبدء في تنفيذ خطة العبور.

وعندما اندلعت المعارك كان البطل محمد مسعد ضمن الصفوف الأمامية الأولى لقواتنا الضاربة في مواجهة العدو الإسرائيلي وما هي إلا ساعات قليلة حتى استشهد بمنطقة التمساح بسيناء وكانت آخر إشارة بعث بها إلى قائده: "العدو يا فندم على بعد 10 أمتار وبعدها لقى ربه وتم دفنه بمقابر الشهداء بالإسماعيلية".
استجابة لـ صدى البلد .. محافظ القليوبية يزور قبر أول شهيد في حرب أكتوبر
استجابة لـ صدى البلد .. محافظ القليوبية يزور قبر أول شهيد في حرب أكتوبر
استجابة لـ صدى البلد .. محافظ القليوبية يزور قبر أول شهيد في حرب أكتوبر

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