تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر

تستضيف مدينة شرم الشيخ 13 أكتوبر الجاري، فعاليات اليوم المصري الإندونيسي، والذي ينظمه مجلس الشباب المصري، برئاسة المستشار محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا بمصر والمقام في منتجع ومدينة هوليود الترفيهية بشرم الشيخ 13 أكتوبر الجاري.



وحضر وفد من سفارة إندونيسيا، لشرم الشيخ وطور سيناء برفقته قيادات مجلس الشباب المصري بجنوب سيناء للتنسيق لفعاليات اليوم المصري الإندونيسي، والتقوا باللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.



وقال محمد حجاوي منسق مجلس الشباب المصري للتنمية، إن فعاليات اليوم المصري الإندونيسي ستتضمن عروض فنية إندونيسية، وعروض فنية مصرية، إضافة لمعرض للمشغولات المصرية والإندونيسية ومعرض مشغولات مصرية يدوية من بينها المشغولات السينائية المتميزة والأعشاب الطبية والعطرية.



وأوضح حجاوي، أنه سيتم تكريم المحافظ بدرع من السفارة الإندونيسية، وقيادات مجلس الشباب المصري بجنوب سيناء والقيادات الشعبية والشبابية الناجحة بجنوب سيناء.