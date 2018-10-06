ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:25 م
فرق فنون شعبية وتراث
فرق فنون شعبية وتراث سيناوى
ايمن محمد
تستضيف مدينة شرم الشيخ 13 أكتوبر الجاري، فعاليات اليوم المصري الإندونيسي، والذي ينظمه مجلس الشباب المصري، برئاسة المستشار محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا بمصر والمقام في منتجع ومدينة هوليود الترفيهية بشرم الشيخ 13 أكتوبر الجاري.

وحضر وفد من سفارة إندونيسيا، لشرم الشيخ وطور سيناء برفقته قيادات مجلس الشباب المصري بجنوب سيناء للتنسيق لفعاليات اليوم المصري الإندونيسي، والتقوا باللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال محمد حجاوي منسق مجلس الشباب المصري للتنمية، إن فعاليات اليوم المصري الإندونيسي ستتضمن عروض فنية إندونيسية، وعروض فنية مصرية، إضافة لمعرض للمشغولات المصرية والإندونيسية ومعرض مشغولات مصرية يدوية من بينها المشغولات السينائية المتميزة والأعشاب الطبية والعطرية.

وأوضح حجاوي، أنه سيتم تكريم المحافظ بدرع من السفارة الإندونيسية، وقيادات مجلس الشباب المصري بجنوب سيناء والقيادات الشعبية والشبابية الناجحة بجنوب سيناء.
تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر
تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر
تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر
تفاصيل وفعاليات اليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ 13 أكتوبر

ترشيحاتنا

موكب قرينتا الرئيسين السيسي وترامب يغادر مطار القاهرة

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

اللبان الدكر الحل الأمثل لعلاج آلام الأسنان

إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية

المونيتور: صفقة قبرص ستحول مصر لأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا

أبرز رسائل للرئيس السيسي في الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

لسه الأماني ممكنة .. احتفالية كبرى للغارمات بالسجون في ذكرى نصر أكتوبر

رسميا.. استاد هزاع بن زايد يحتضن نهائي البطولة العربية للأندية

الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

تكريم خالد الغندور وأحمد حسن وقاسم والشلهوب بين شوطي مباراة الزمالك والهلال

فيديو يذاع لأول مرة.. كلينتون يلتقط صورا تذكارية مع مونيكا يوم الفضيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تطوير العشوائيات
محافظ الإسماعيلية: 50% نسبة توظيف شباب المحافظة بقرية الأمل ..فيديو
تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور
محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟