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تعليم مطروح: حصتان للحديث عن انتصارات أكتوبر وتعميق الشعور الوطني بالمدارس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:26 م
سمير النيلي وكيل
سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح
أيمن محمود
هنأ سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح ، اليوم السبت، أبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما خصص مدير تعليم مطروح الحصتين الأولى والثانية يوم الاثنين المقبل للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك لمسايرة الأحداث الدينية والتاريخية فى الأنشطة التربوية المختلفة وتعميق الشعور الوطني لدى الأجيال القادمة بكافة مدارس المحافظة.

وقال إننا جميعا بحاجة ملحة لروح حرب اكتوبر فى شتى المجالات للعبور إلى الغد الأفضل للأجيال القادمة ضرورة معرفة ابنائنا الطلاب كيف تمت ملحمة العبور وقهر الجيش الإسرائيلى وتحطيم خط بارليف.

وأكد النيلي على دور المعلمين في تبصير الطلاب والرد علي تلك التساؤلات ليعرفوا تاريخ مصرنا المجيد وجسارة ابطال القوات المسلحة ورجال الجيش المصري العظيم الذين حطموا أسطورة الجيش الإسرائيلي المغرور.

وأشاد الدكتور النيلي بروح التعاون بين جميع المصريين وبين القيادة السياسية فى ذلك الوقت والقوات المسلحة وخلفهم الشعب العظيم
والوحدة العربية وظهورها في أجل وأسمى معانيها خلال تلك الحرب.

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