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ثقافة

قصور الثقافة تستكمل زيارة أطفال حلايب للقاهرة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل لـ30 طفلًا من أطفال حلايب وشلاتين وأبو رماد مع 30 من أقرانهم لمعالم القاهرة والمستمرة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.

تضمنت فعاليات اليوم زيارة القلعة ومسجد محمد على باشا وتضمنت فعاليات اليوم ورشة حكى عن حقبة تاريخ مصر الحديث وعمل ورش فنية للرسم عن الحقبة التاريخية بانطباعات الأطفال الذهنية من وحى المكان وفى المساء عقدت الإدارة ورش تصنيع حلى واكسسوارات بجانب استكمال بروفات عن العرض الفنى لحفل ختام الفعاليات بقصر ثقافة جاردن سيتي.

يذكر أن فعاليات أمس تضمنت زيارة لمتحف محمد على تخلل الزيارة ورش للرسم والحكي وعمل جدارية 15 متر عن انتصارات أكتوبر بانطباعات الأطفال الذهنية وفى المساء حضر الأطفال عرض للسيرك القومى.

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