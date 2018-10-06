قصور الثقافة تستكمل زيارة أطفال حلايب للقاهرة

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل لـ30 طفلًا من أطفال حلايب وشلاتين وأبو رماد مع 30 من أقرانهم لمعالم القاهرة والمستمرة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.





تضمنت فعاليات اليوم زيارة القلعة ومسجد محمد على باشا وتضمنت فعاليات اليوم ورشة حكى عن حقبة تاريخ مصر الحديث وعمل ورش فنية للرسم عن الحقبة التاريخية بانطباعات الأطفال الذهنية من وحى المكان وفى المساء عقدت الإدارة ورش تصنيع حلى واكسسوارات بجانب استكمال بروفات عن العرض الفنى لحفل ختام الفعاليات بقصر ثقافة جاردن سيتي.



