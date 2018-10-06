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أخبار العالم

هاشتاج #الرئيس_المصري يتصدر تريند الإمارات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر هاشتاج #الرئيس_المصري تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالتزامن مع كلمة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد.

وتصدر تهنئة أمراء وسفراء الإمارات العربية المتحدة ومنهم خليفة بن زايد آل نهيان رئيس، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الإمارات لذكرى الانتصار الخامس والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حلول الذكرى 45 على انتصار مصر فى حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، والذى كان من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الماضي، وميلادًا جديدًا وعلامة فارقة فى تاريخ مصر الكنانة والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، فيه انقلبت النكسة إلى انتصار عظيم.

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