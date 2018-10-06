انطلاق أولى حفلات فصل ذوى القدرات الخاصة بمعهد الموسيقى العربية

في إطار اهتمام الدولة واعتبار عام ٢٠١٨ عام ذوى القدرات الخاصة وبهدف رعاية وتنمية مهاراتهم الإبداعية تنطلق باكورة حفلات فصل ذوى القدرات الخاصة الذي استحدثته دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لينضم لفصول مركز تنمية المواهب المتعددة تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد وتدريب المدربة ميرفت همام.



يقام الحفل مساء الإثنين الموافق ٨ أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، مواكبا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأغاني الوطنية الشهيرة التي ارتبطت بذاكرة ووجدان الجميع والتي أثرت الحياة الفنية بكلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين منها: "يا حبيبتي يا مصر، وحياة رب المداين، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة، أحلف بسماها، خلي السلاح صاحي، عاش اللي قال، حلوة بلادى السمرة، تحيا مصر والوطن الأكبر"، أداء طلبة المركز كل من "تامر نبيل، ميري مجدى ،نورهان عثمان، مهند عماد ، منه محمد، عبد المؤمن أشرف، فرح محمد، زياد خالد، عمرو عيد، زياد أحمد، عاصم محمد، بسنت محمد، سلمى عصام، ماجدة إبراهيم، أمل فؤاد ومريم عادل".