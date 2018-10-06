قيادات المنوفية تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في احتفالات أكتوبر

قام اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، يرافقه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والمستشار العسكرى للمحافظة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بمدينة شبين الكوم.



يأتي ذلك احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بمشاركة قيادات المديرية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وجموع من المواطنين وأهالي الشهداء.



كما قدموا التهنئة للمستشار العسكرى للمحافظة بهذه المناسبة.

