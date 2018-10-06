ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
محمد رشاد
أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة أمام نادي الاتحاد السكندري على أن تقام مباراة الذهاب بالإسكندرية، وتقام مباراة العودة بالقاهرة.

ويقدم موقع "صدى البلد"، تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال - البطولة العربية - والمقامة في مدينة الرياض السعودية.

وتتواجد أربعة أندية مصرية في البطولة حتى الآن هي (الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والأهلي، والزمالك).

الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:

الأهلي - الزمالك- الإسماعيلي- الاتحاد السكندري ، وفاق سطيف -اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر (الجزائر) المريخ (السودان)

النجم الساحلي (تونس) أهلي جدة - النصر- الهلال (السعودية) -الرجاء- الوداد (المغرب) النفط (العراق) الوصل (الإمارات).

ترشيحاتنا

خبير لوائح: مشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية أمر مستحيل.. فيديو

قصة أسيرين إسرائيليين ظهرا على التليفزيون المصري عام 1973: عانينا من عنصرية تل أبيب

كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك

اللواء سامح العشري يكشف خداع الفريق أبو سعدة للقوات الإسرائيلية في معركة الفردان

موكب قرينتا الرئيسين السيسي وترامب يغادر مطار القاهرة

مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

شوقي : سنسحب كتب المستوى الرفيع المخالفة بعد توزيع Connect Plus

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يدرس محاكمة نتنياهو

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

رئيس الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: السيسي لديه رؤية جادة لمستقبل التنمية بمصر

الأطفال يستقبلون ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تطوير العشوائيات
محافظ الإسماعيلية: 50% نسبة توظيف شباب المحافظة بقرية الأمل ..فيديو
تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور
محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟