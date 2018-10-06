الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة أمام نادي الاتحاد السكندري على أن تقام مباراة الذهاب بالإسكندرية، وتقام مباراة العودة بالقاهرة.



ويقدم موقع "صدى البلد"، تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال - البطولة العربية - والمقامة في مدينة الرياض السعودية.



وتتواجد أربعة أندية مصرية في البطولة حتى الآن هي (الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والأهلي، والزمالك).



الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:



الأهلي - الزمالك- الإسماعيلي- الاتحاد السكندري ، وفاق سطيف -اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر (الجزائر) المريخ (السودان)



النجم الساحلي (تونس) أهلي جدة - النصر- الهلال (السعودية) -الرجاء- الوداد (المغرب) النفط (العراق) الوصل (الإمارات).