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محافظات

الجيزة تغلق الفتحات المرورية العشوائية بطريق الفيوم لمنع الحوادث

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:14 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإغلاق الفتحات المرورية العشوائية بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم الصحراوى للقادم من ميدان الرماية، واستحداث 2 يوتيرن للتسهيل على المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الفتحات التى تم إغلاقها كانت تسبب اختناقات مرورية كبيرة بالمحاور المرورية المحيطة بها وبالاخص بمناطق الرماية وحدائق الاهرام ومدخل مدينة 6 أكتوبر، بالاضافة الى وقوع العديد من حوادث السير، نظرًا لعدم مطابقة الفتحات للمواصفات الفنية.

وأشار المحافظ الى أنه تم استحداث فتحات جديدة تم انشاؤها بالمواصفات الفنية التى تضمن سلامه المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية وجاءت كالتالى:

- استخدام اليوتيرن الكائن بعد البوابة الثالثة لحدائق الاهرام، وذلك للقادم من ميدان الرماية ويرغب فى الدوران والعودة مرة أخرى لميدان الرماية.

- استخدام اليوتيرن للقادم من طريق الفيوم أتجاه ميدان الرماية للدوران والعودة اتجاه الفيوم ويكون موقعة قبل ميدان الرماية بمسافة 100 متر .

وأضاف المحافظ أنه سيتم متابعة التعديلات المرورية الجديدة خلال الأسبوعين القادمين وملاحظة مدى تأثيرها على تحسن الحالة المرورية بالمنطقة.

وأشار أنه تم نشر العلامات الارشادية اللازمة وتكثيف الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات.

وقد وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجميع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع أى ازدحامات مرورية أو أي اختناقات للتيسير على المواطنين.

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