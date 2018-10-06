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تعليم

مدير إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تتفقد سير الدراسة بالمدارس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تفقدت الدكتورة إيمان شرف مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم، السبت، عددًا من المدارس التابعة لإدارتها بمحافظة الاسكندرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وزارت إيمان شرف، مدرسة ناصر الرسمية لغات، وتابعت شرح المعلمين داخل الفصول، واطلعت على دفاتر التحضير الخاصة بهم واطمأنت على انتظام الحضور للطلبة والمعلمين.

كما زارت مدير عام إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، مدرسة العطارين الاعدادية بنات، واطمأنت على نظافة المدرسة،وأوصت بضرورة نقل المخلفات يوميا، واستغلال كل جزء في المدرسة ليخدم التلاميذ، وتابعت سير العملية التعليمية من شرح المعلمين داخل الفصول واطلعت على دفتر التحضير الخاص بهم.

ثم توجهت إلى مدرسة السلام الثانوية الصناعية للبنين، وتم رصد بعض المخالفات هناك، مثل الإهمال في نظافة المدرسة، كما تبين أن أحواض مياه الشرب غير نظيفة، وعندما اطلعت مديرة الإدارة على دفتر الحضور والانصراف اكتشفت أن نسبة الغياب مرتفعة بين المعلمين، وعلى الفور أوصت مديرة الإدارة بضرورة تصحيح هذه المخالفات خلال أسبوع واحد من الآن، مشيرةً إلى أنها ستتابع المدرسة بنفسها للتأكد من تلافي المخالفات.
مدير إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تتفقد سير الدراسة بالمدارس

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