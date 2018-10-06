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محافظات

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية لاستقبال مصابي حريق الوادي الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:34 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط
إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية، استعدادا لاستقبال مصابى الحريق الذى اندلع مساء أمس فى محافظة الوادى الجديد.

وكلف رئيس جامعة أسيوط، إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمتابعة اتخاذ إجراءات التأهب بكافة الوحدات والأقسام الطبية المختصة لتقديم كافة سبل الدعم والخدمة الطبية اللازمة للحالات الواردة من مصابي الحريق مع التأكد من توفير كافة المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لأى تدخل علاجى أو جراحى للمصابين.

وأعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بالغ أسفه للحريق الهائل والذي اندلع أمس فى قرية الراشدة بالداخلة، ومؤكدا على حرص الجامعة على تسخير امكانياتها الطبية لدعم محافظة الوادى الجديد وعلاج المصابين.

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