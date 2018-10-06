محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في الجلسة الحوارية الثالثة التي عقدها منتدى سفراء الأقصر بقاعة المؤتمرات بـ "حمام" السباحة الأوليمبي بالعوامية وخصصت الجلسة لمناقشة الملف الصحي بالأقصر بحضور العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر وقيادات مديرية الصحة ومركز علاج فيروس سي التابع لصندوق تحيا مصر وعدد كبير من الشباب والفتيات بالأقصر.





واستمع المحافظ لشرح من المهندس مصطفي أبو العلا عضو فريق التنسيق للمنتدى حول فكرة إطلاق منتدى سفراء الأقصر كمنصة حوارية تفاعلية مع هموم وقضايا المواطن الأقصري معربا عن تقديمه لكافة أوجه الدعم للشباب ومبادراتهم المجتمعية ومساندته لأي فكرة أو مقترح من شأنه حل مشكلة أو النهوض بالمحافظة.





كما تابع المحافظ جانب من فعاليات الجلسة الثالثة لفعاليات المنتدى والتي تناولت الجهود المبذولة لعلاج المرضى الحاملين لفيروس سي وكيفية الوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين وإقناعهم بأهمية القيام بعملية التحليل للكشف المبكر عن الفيروس تمهيدا لإعلان الأقصر خالية من فيروس سي.





وأكد أبو العلا أنه يجري الإعداد لتكوين فريق سفراء للعمل علي أرض الواقع، مشيرا إلى أن أول مشاركة لفريق سفراء ستخصص للملف الصحفي وسيقوم أعضاء الفريق بزيارات ميدانية للمؤسسات الطبية بالتعاون والمشاركة مع القيادات التنفيذية للصحة بالأقصر بهدف الوصول للأفضل في هذا المجال علي أن يكون فريق سفراء حاضرا بشكل دائم من أجل التعاون في وضع حلول لجميع القضايا المجتمعية.





يشار إلى أن أحد أهداف المنتدى هي خلق حلقة وصل بين صناع القرار والمسئولين والمواطنين عن طريق استعراض أهم المشكلات والسلبيات لعرضها المباشر على القيادات وبحث سبل العمل على معالجتها بشكل واقعى وملموس، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة الي درجة مناسبة فضلا عن تعزيز فكرة التواصل مع الشباب والمواطنين ودمجهم بالمحليات واستثمار طاقاتهم فى حل مشكلات مجتمعاتهم، بما يكفل التنمية الواقعية للمجتمع.



