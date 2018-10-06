ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:40 م
محافظ الأقصر يشارك
محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة
شمس يونس
شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في الجلسة الحوارية الثالثة التي عقدها منتدى سفراء الأقصر بقاعة المؤتمرات بـ "حمام" السباحة الأوليمبي بالعوامية وخصصت الجلسة لمناقشة الملف الصحي بالأقصر بحضور العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر وقيادات مديرية الصحة ومركز علاج فيروس سي التابع لصندوق تحيا مصر وعدد كبير من الشباب والفتيات بالأقصر.

واستمع المحافظ لشرح من المهندس مصطفي أبو العلا عضو فريق التنسيق للمنتدى حول فكرة إطلاق منتدى سفراء الأقصر كمنصة حوارية تفاعلية مع هموم وقضايا المواطن الأقصري معربا عن تقديمه لكافة أوجه الدعم للشباب ومبادراتهم المجتمعية ومساندته لأي فكرة أو مقترح من شأنه حل مشكلة أو النهوض بالمحافظة.

كما تابع المحافظ جانب من فعاليات الجلسة الثالثة لفعاليات المنتدى والتي تناولت الجهود المبذولة لعلاج المرضى الحاملين لفيروس سي وكيفية الوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين وإقناعهم بأهمية القيام بعملية التحليل للكشف المبكر عن الفيروس تمهيدا لإعلان الأقصر خالية من فيروس سي.

وأكد أبو العلا أنه يجري الإعداد لتكوين فريق سفراء للعمل علي أرض الواقع، مشيرا إلى أن أول مشاركة لفريق سفراء ستخصص للملف الصحفي وسيقوم أعضاء الفريق بزيارات ميدانية للمؤسسات الطبية بالتعاون والمشاركة مع القيادات التنفيذية للصحة بالأقصر بهدف الوصول للأفضل في هذا المجال علي أن يكون فريق سفراء حاضرا بشكل دائم من أجل التعاون في وضع حلول لجميع القضايا المجتمعية.

يشار إلى أن أحد أهداف المنتدى هي خلق حلقة وصل بين صناع القرار والمسئولين والمواطنين عن طريق استعراض أهم المشكلات والسلبيات لعرضها المباشر على القيادات  وبحث سبل العمل على معالجتها بشكل واقعى وملموس، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة الي درجة مناسبة فضلا عن تعزيز فكرة التواصل مع الشباب والمواطنين ودمجهم بالمحليات واستثمار طاقاتهم فى حل مشكلات مجتمعاتهم، بما يكفل التنمية الواقعية للمجتمع.

شهد فعاليات المنتدى، الدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة والدكتور عبدالله محمد القيادي بمديرية الصحة ، والدكتورة فيولا عزت مدير الوحدات الصحية بالأقصر ، والدكتور محمد منصور مدير مستشفى أرمنت، وأماني الشعولي أمين عام المرأة بحزب مستقبل وطن ، والدكتورة نيفين عبد الباسط ممثلا عن مستشفى الأقصر العام وممثلين عن مركز علاج فيرس سي.
محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور
محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور
محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور
محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى سفراء الأقصر .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

سقوط مقاتلة روسية بالقرب من موسكو

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك

محافظ الوادي الجديد يكشف عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة

رسميا.. استاد هزاع بن زايد يحتضن نهائي البطولة العربية للأندية

تكريم خالد الغندور وأحمد حسن وقاسم والشلهوب بين شوطي مباراة الزمالك والهلال

تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور

قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

اليوم.. سحب قرعة ثمن نهائي كأس زايد بالرياض بحضور الفنانين

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يدرس محاكمة نتنياهو

اللبان الدكر الحل الأمثل لعلاج آلام الأسنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تطوير العشوائيات
محافظ الإسماعيلية: 50% نسبة توظيف شباب المحافظة بقرية الأمل ..فيديو
تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور
محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟