محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات سباق الهجن بمدينة نويبع

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، ختام فعاليات سباق الهجن الذي أقيم بمدينة نويبع بمشاركة 9 قبائل، هي: "المزينة، الترابين، العبابدة، العايدة، الحويطات، المعازة، الأحيواة، الجرارشة، الجرارة " وتسابق فيه 80 جملا من الفصيلة العربية الأصيلة.



وقال محافظ جنوب سيناء إن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء المرحلة الأولى من مضمار الهجن العالمي الجاري إنشائه بمدينة شرم الشيخ مؤكدا أن إنشاء المضمار يحتاج إلى 12 مليون جنيه حتى يتم الانتهاء منه.



وأوضح أنه تم التواصل مع وزير الشباب والرياضة لدعم المضمار، ووفرت المحافظة جزءا كبيرا من المبلغ حتى يتم الانتهاء منه في الميعاد المقرر، معلنا افتتاحه في 6 نوفمبر على هامش منتدى الشباب العالمي الذي سيحضره أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من 150 دولة على مستوى العالم، مما يسهم في الترويج عالميا لرياضة الهجن بشرم الشيخ.



وأضاف المحافظ أن رجال الأعمال المصريين بشرم الشيخ ساهموا بشكل ايجابي في إنشاء هذا المضمار بالإضافة للحصول على مساندة من بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية.



وأكد أنه من المقرر أن يقام سباق اسبوعيا بالمضمار مما سينشط حركة السياحة الرياضية بشرم الشيخ، لافتا الي أن المضمار تم انشائه علي أحدث مستوى حيث تم إيفاد بعثة إلى السعودية ترأسها اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لنقل الخبرات التي توجد بمضمار الهجن هناك .



وقد فاز فى الشوط الأول "المارثون" بسباق الهجن الذي أقيم اليوم بمدينة نويبع، محمد ابو جار من قبيلة الاحيواة وسالم أبو نخرة من قبيلة الجرارشة وأحمد أبو مشغل من قبيلة الجرارشة.



كما فاز في شوط "الثنايا" خليل أبو حرب من قبيلة الاحيواة وفرج حسين من قبيلة المزينة وحميد أبو جمعة من قبيلة الحويطات.



وفي شوط الرباع فاز أبو بندر من قبيلة الجراجرة ومحمد سويلم ابو حرب قبيلة الجراجرة وخالد عيد عودة من قبيلة المزينة.



وفي الشوط الأول "صريمة" فاز فيه فرج حسين ومحمد ابو جرار وجوهر صبيح، كما فاز في الشوط الثاني "صريمة" كلا من محمد ابو جرار ومحمد زيدان وعاطف عبد الله.



وفي شوط "البانا" فاز كلا من محمد سلامة وعمار ناصر وناصر حميد.



ووزع المحافظ الجوائز على الفائزين بقيمة إجمالية 25 ألف جنيه بالإضافة الى الكؤوس.



حضر ختام فعاليات المضمار اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الاعلامي للمحافظة واللواء صبرى الوزيرى رئيس مدينة نويبع والشيخ رباحي محمد من السعودية والشيخ علي محمد الحويطي من الأردن ولفيف من مشايخ وعواقل القبائل السيناوية.



وأعلن الشيخ رباحي محمد دعمه لمضمار الهجن بشرم الشيخ بمبلغ 50 ألف جنيه، وأهدى محافظ جنوب سيناء السيف الذهبي السعودى لمضمار الهجن، كما دعم الشيخ علي محمد الحويطي المضمار بـ 50 ألف جنيه.



وهنأ المحافظ جميع مشايخ وعواقل القبائل البدوية ومواطني جميع سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .