سيلفيا نبيل في ذكرى أكتوبر: يجب أن يرفع الشعب رأسه فخرا

هنأت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأبطال القوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر.



وقالت سيلفيا نبيل، في ذكري نصر مصرنا الحبيبة بحرب أكتوبر، أرسل للشعب المصري وجميع قياداته وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش والشرطة أطيب التهاني" .



وأضافت سيلفيا نبيل أننا في هذا اليوم العظيم يجب أن يرفع الشعب المصري رأسه فخرا لاسترداد أرضه الغالية، موجهة التحية لكل أبطال حرب أكتوبر، وكل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى نسترد أرضنا.