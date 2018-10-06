قرى بنى مزار تواصل حملات إزالة التعديات

نفذت الوحدة المحلية لمدينة بنى مزار بالمنيا، إزالة 4 حالات تعد على ارض زراعية بحوض ابو العمرو زمام الحسينية على مساحة 6 قراريط، وتم التحفظ على واحد خلاطه بديوان الوحدة المحلية، بالإضافة الى ازالة ٣ حالات تعد في المهد بالعكاك والطراد وطريق نزلة الدليل بحي شرق مدينه بنى مزار.



وقال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لإزالة جميع التعديات والإشغالات على حرم الطريق العام وتحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.



هذا وتواصل الوحدة المحلية جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أي حالة تعدى في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.