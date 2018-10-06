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وصفي بشارة يروي كواليس إسقاطه طائرة ميراج في حرب الاستنزاف.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:10 م
اللواء طيار وصفي
اللواء طيار وصفي بشاره
توك شو
سرد اللواء طيار وصفي بشارة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، كواليس الحرب، حيث إنه كان في قاعدة المنصورة وكان يشتبك بشكل يومي مع العدو الإسرائيلي.

وتابع "بشارة" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أنه أسقط طائرة "ميراج" في بداية حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أنهم في بداية الـ 1970 اشتبكوا مع 4 طائرات "ميجو21" ضد 8 طائرات "فانتوم"، واستطاع أن يسقط منهم طائرة.

وأشار إلى أنه خلال حرب الاستنزاف وحتى حرب 1973 كان للمدنيين دور كبير جدًا في مساعدة الجنود للانتصار على العدو.

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