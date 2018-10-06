طبيب وعاطل يروجان مستندات حكومية مزورة مقابل أموال من المواطنين

ألقى ضباط مباحث المرور بالقاهرة القبض على طبيب وعاطل لترويجهما مستندات حكومية مزورة مقابل حصولهما على اموال من المواطنين.



وكانت قوة أمنية من مباحث المرور بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 4500 ورقة مالية فئة 100 دولار بإجمالي مبلغ 450 ألف دولار أمريكي مقلدة و5 أختام لشعار الجمهورية ومستندات حكومية جميعها مزور.



وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، كما اعترف بحيازته الدولارات المزورة وباقي المضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية وترويجها على عملائه.



وأضاف أنه تحصل علي المضبوطات من " طبيب " حيث تم بارشاده ضبط الأخير وبحوزته اسكنر وجهاز كمبيوتر "لاب توب" (محمل عليه أختام واكلاشيهات منسوب صدورها لجهات رسمية وحكومية مختلفة وكذا شعار الجمهورية).