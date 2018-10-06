روسيا تحمل أمريكا وحلفاءها مسئولية الإرهاب في ليبيا

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف اليوم، السبت، الولايات المتحدة وحلفاءها من دول أوروبا الغربية بالمسئولية عن تحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين الفارين، لما يتخذونه من سياسات وإجراءات "قصيرة النظر".





وقال "بوجدانوف"، في كلمة في المنتدى الدولي "حوار الحضارات" اليوم "السبت" وفقا لما نقلته عنه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن "الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص، ومنها كثيرون يتبنون مواقف الإسلام الراديكالي؛ ونظرا لسياسات الدول الغربية القصيرة النظر أصبحت ليبيا معقلا للإرهاب".





وأضاف: " أن الوضع يتأزم بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى أفريقيا".