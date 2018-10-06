زيارة وفود ألمانية وإنجليزية لمعالم المنيا يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة جنوب سيناء: 13 أكتوبر.. انطلاق مهرجان "اليوم المصري الإندونيسي" بشرم الشيخ.



محافظة المنيا: وفود ألمانية وإنجليزية تزور معالم المنيا الأثرية والسياحية.



محافظة شمال سيناء: المحافظ يحذر السائقين من التلاعب بالتعريفة.



محافظة المنيا: تدريب خاص لإعداد كوادر شبابية للتوعية بخطورة المخدرات.



محافظة السويس: "اقتصادية السويس" توقع مذكرة تفاهم لدعم تموين السفن بالغاز المسال.