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زيارة وفود ألمانية وإنجليزية لمعالم المنيا يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:12 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة جنوب سيناء: 13 أكتوبر.. انطلاق مهرجان "اليوم المصري الإندونيسي" بشرم الشيخ.

محافظة المنيا: وفود ألمانية وإنجليزية تزور معالم المنيا الأثرية والسياحية.

محافظة شمال سيناء: المحافظ يحذر السائقين من التلاعب بالتعريفة.

محافظة المنيا: تدريب خاص لإعداد كوادر شبابية للتوعية بخطورة المخدرات.

محافظة السويس: "اقتصادية السويس" توقع مذكرة تفاهم لدعم تموين السفن بالغاز المسال.

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