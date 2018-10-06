ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دومينيك حوراني تكشف تفاصيل شخصيتها في عمر خريستو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أقيمت اليوم ندوة للفيلم المصري "عمر خريستو"، الذي يدور حول القبطان عمر الذي يعيش في الإسكندرية ويتنقل كثيرا في البحر بحكم طبيعة عمله، ثم تطلب منه جماعة إرهابية تنفيذ تفجير يستهدف خطوط الغاز بالبحر المتوسط، ويهددوه بابنته الوحيدة.

من جانبه قال الفنان عاطف عبد اللطيف الذي جسد دور "القبطان عمر": "أحب التمثيل منذ صغري وكنت أتمنى العمل فيه منذ شبابي، لكن عملي بالسياحة واضطراري للتركيز فيه حرمني من القيام بذلك، ولذلك قررت مؤخرا العودة للتمثيل، فقدمت 3 أفلام، آخرها "عمر خريستو"، حيث أسعى للتركيز على تحقيق حلمي خلال الفترة المقبلة، كما أستعد لتقديم برنامج جديد يدعم السياحة في مصر، والوطن العربي لنقل الثقافات".

وأضاف مخرج الفيلم سيف يوسف، أن "عمر خريستو" هو فيلمه الثاني، كما سبق أن قدم 5 مسلسلات منها "الكبريت الأحمر وسرايا عابدين 2"، وأضاف أن كاتب السيناريو عرضه عليه، فأعجبه وقرر العمل فيه.

وأوضحت الفنانة دومينيك حوراني، عن دورها: أنه ليس مهم بالنسبة لها كبر الدور المهم أن يتذكره الجمهور ونوصل الرسالة، فهي تجسد دور عميلة مزدوجة، تبدو شخصية سطحية ولكنها تخطط وتدبر بشكل عميق، واسعدها العمل في الفيلم بشكل كبير.

وقال كاتب السيناريو جوزيف، إن الفيلم يجسد الواقع بشكل كبير، فجميعنا نتعرض لوجود أشخاص متطرفون حولنا ونظنهم أقرب الأصدقاء ثم ننخدع فيهم".

كما أعرب الفنان تهامي عن سعادته بدوره في الفيلم، قائلا : "إنه دور جديد ومهم بالنسبة له، وشخصية كان يتمنى تجسيدها من زمان، فهو دور بطولي كان حلم يتمنى تحقيقه".

بينما قال الفنان السكندري محمود تركي: "أنا سعيد جدا بالمشاركة في الفيلم، فهو دور جديد علي، لأن اغلب أدواري السابقة كانت كوميدية، وهذه أول مرة أقدم دور مؤثر، وسعيد بالمشاركة مع كل صناع العمل".

وقالت النجمة التونسية يسرا المسعودي:" أتشرف جدا بمشاركتي في هذا العمل، وبكيت تأثرا لمشاهدة نفسي على شاشة سينما مصرية، فمصر هي البلد التي فتحت لي قلبها وأعطتني فرصة التمثيل فيها، سبق أن قدمت عدد من الأعمال في تونس لكن التمثيل في مصر له قيمة مختلفة، ومنذ أتيت إلى مصر العام الماضي تفتح لي أبوابها".

ترشيحاتنا

قرعة كأس زايد للأندية الأبطال.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد تمثل مصر

النائب العام يحيل 43 متهما لجنايات أمن الدولة في شغب عزبة أبو حشيش

ملحق الدفاع بسفارتنا بباكستان يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ..فيديو وصور

فيديو يذاع لأول مرة.. كلينتون يلتقط صورا تذكارية مع مونيكا يوم الفضيحة

منع خالد علي من السفر للخارج في قضية التمويلات الأجنبية

تاريخ المواجهات بين الصاروخ الروسي والطائرة الإسرائيلية.. مصر أثبتت تفوقه.. وخطة الإعماء أمل أمريكا وحليفتها للتغلب على إس 300

اللبان الدكر الحل الأمثل لعلاج آلام الأسنان

وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات بالسويس

إحالة 6 مسئولين بشركة مطاحن جنوب القاهرة للمحاكمة لاستيلائهم على 4 ملايين جنيه

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

يسري عمارة يروي كواليس أسره لأول جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر

حسين خيري: نحترم جميع النقابات ونرفض أي عنف وبلطجة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني
وصفي بشارة يروي كواليس إسقاطه طائرة ميراج في حرب الاستنزاف.. فيديو
محافظ الإسماعيلية: انتصار أكتوبر يدرس على مستوى العالم ..فيديو
وزير الأوقاف يكشف عن علاقة الجماعات الإرهابية بزراعة المخدرات
شاهد .. تجربة عملية لحجز تذكرة قطار من خلال التطبيق الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟