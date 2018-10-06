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شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : كريم ناصر
لم يكن العبور في حرب 1973 بأمر يسير بل كان من المستحيلات، حيث بث العدو الإسرائيلي بداخل المصريين أيضا روح اليأس من خلال حرب الاستنزاف في 1967 التي أنهكت قوات الجيش في حروب طويلة، ولعبوا أيضا على الدافع النفسي للضباط والجنود وتحطيم معنوياتهم بخط بارليف ومجاهرتهم أن ذلك الخط لن يهزم.

لكن استطاعت قواتنا المسلحة الباسلة، بمساندة الشعب لهم أن يستردوا عزيمتهم وقوتهم وعادوا مرة أخرى لشحذ الهمم وبالفعل انتصروا وسجلوا انتصارا عظيما مازلنا حتى يومنا هذا نمجده ونحتفل به .

قامت عدسة صدى البلد بتوجيه سؤال للمواطنين.. " وجه كلمة للجيش المصري في احتفالات انتصارات أكتوبر ؟ ".

وعبر المواطنون عن حبهم ودعمهم للجيش المصري وتأييدهم له، في البداية قال محمود كامل: الجيش المصري هو الحامي الوحيد للوطن بعد الله والوطن بأكمله يحتمي تحت مظلة الجيش المصري، مضيفا أن المصريين يفخرون بجيشهم وبالانتصارات التي حققها ومازال يحقق على الرغم من تطور الحروب و تغير الزمن و لكن ظل الجيش درع الوطن الذي رد كل سوء عنه.

من جهته، أكد أحمد عبد الخالق أنه يتمنى أن تعود الأيام مرة أخرى ويؤدي خدمته العسكرية من جديد فداء للوطن، مضيفا أن الجيش المصري شرف لأي شخص ينتمي له.

أشار محمد سويلم إلى أن الجيش المصري مصنف العاشر عالميا، حيث صنفه العالم من ضمن أقوى جيوش العالم، مؤكدا أنه يبث في أولاده منذ طفولتهم حب الوطن والجيش والشرطة .

أما محمود أشرف، فقد عبر عن فخره بجنود وضباط القوات المسلحة قائلا : "ربنا يخليلنا ضباطنا ويحميهم ويبعد عنهم أي شر أو أذى "، مضيفا: "اتمنى أن يلتحق ابني بأحد المؤسسات العسكرية في الوطن سواء شرطة او جيش".

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