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ديني

حكم بيع السلع بأسعار متفاوتة للزبائن

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا شيء في أن يبيع التاجر سلعة بأسعار متفاوتة ، بشرط أن تكون السلعة ليس لها ثمن محدد شرعًا من قبل الدولة أو العُرف الموجود.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «أعمل تاجرا وأحيانا أبيع بعض السلع بأسعار متفاوتة فما الحكم فى ذلك؟»، أنه إذا كانت السلعة لها ثمن محدد فلابد على التاجر أن يبيعها بالثمن المحدد، وإن لم يكن لها ثمن محدد فمن الممكن أن يبيع بأسعار متفاوتة بشرط أن لا يزيد فى السعر مما يضر المشتري.

وتابع: "أنه يجب على التاجر عند بيعه فى السلع غير محددة الثمن أن يبيعها حسب ما يُجرى عليه السوق وهذا هو الأصل، فضلًا عن أنه من الممكن أن يتفاوت فى السلعة لكنه يجب عليه أن لا يتجاوز فى ذلك ويستغل عدم معرفة المشتري بثمن السلعة ويزاد فى ثمنها فبهذا يأثم شرعًا".

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