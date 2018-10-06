مختار جمعة: المخدرات أصبحت عابرة للقارات.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بإطلاق مبادرة "وطن بلا إدمان" إن الحملة الخاصة بالمبادرة ستكون تحت اسم "وطن بلا إدمان ومخدرات وتدخين".



وأردف جمعة خلال المؤتمر المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن هدفهم من الحملة هدف إنساني على أن يتوسعوا بالمبادرة لنشر التوعية على مستوى العالم أجمع وليس الوطن فقط.



وتابع "جمعة" أن العالم أصبح كالقرية الواحدة يتأثر بعضه ببعض، حيث ان المخدرات أصبحت عابرة للحدود والقارات.

