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برلمان

موازنة البرلمان تعقد اجتماعا لوضع خطة عملها.. 21 أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
البرلمان
البرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها يوم 21 أكتوبر الحالى وذلك بعد عودة الجلسات للانعقاد مرة أخرى، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة وأجندتها التشريعية.

وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أعضاء اللجنة جددت الثقة للمرة الرابعة على التوالى فى هيئة مكتب الخطة والموازنة، والمكونة من الوكيلين وأمانة السر الأمر الذي يحقق الاستقرار داخل اللجنة والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها فى مناقشة الملفات التى تكون ضمن أعمال اللجنة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، ليوم الأحد الموافق 21 من شهر أكتوبر الجارى وذلك بعدما تم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التى أجريت الأربعاء الماضى.

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