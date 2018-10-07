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أخبار البلد

الخياط: تشغيل محطة إنتاج كهرباء بالخلايا الشمسية فى أسوان منتصف 2019

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروع تركيب وتشغيل وصيانة محطة إنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية بأسوان، يتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع.

وتابع الخياط أنه من المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019، وبلغت قيمة عقد التشغيل والصيانة حوالي 20 مليون يورو، حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع بحوالي 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.

يأتي المشروع في إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية، ويتم تمويله من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.

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