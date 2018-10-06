النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

قال المهندس خالد عطية، رئيس شركة "ترانس إيه تي" التابعة لوزارة النقل، إنهم أطلقوا تطبيق حجز المقاعد بالقطارات من خلال الهاتف المحمول بشكل تجريبي خلال عيد الأضحى الماضي.



وأضاف "عطية"، في لقاء خاص مع برنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم تفعيل التطبيق بشكل رسمي صباح اليوم.



وأكد أن هناك إقبالا غير عادي على تحميل التطبيق، حيث وصل عدد المشتركين حتى الآن إلى 4800 شخص، كما تم حجز 58 تذكرة من خلال التطبيق الإلكتروني.