أحمد رزق يهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها: أحلى ريكا في الدنيا

هنأ الفنان أحمد رزق، صديقته الفنانة ريم البارودي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 6 أكتوبر.



ونشر رزق، صورة جمعتهما سويًا عبر صفحته على موقع الصور "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى ريكا".



يذكر أن ريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في أحداث مسلسل "30 ليلة وليلة"، وكان بطولة سعد الصغير، وعدد من ضيوف الشرف وسامح حسين، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، وغيرهم.