بدء الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية بالعريش

تبدأ جامعة العريش في الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية المميز العام الجامعي الجاري 2018\2019م، حيث وافق مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، على بدء الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية المميز هذا العام.



وبحسب بيان الجامعة، فإن التقديم مفتوح للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي علوم وعلمي رياضة) لهذا العام، والحاصلين على درجة البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا من إحدى الكليات الجامعية التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو أكاديمية الشرطة، على أن يكون حاصل على الثانوية العامة علمي للالتحاق بالبرنامج، وعلى من يرغب يتوجه لقسم شئون التعليم والطلاب بالكلية.



