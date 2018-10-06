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برلماني يطالب بحملة لتنمية السياحة في المنيا ووضعها على خريطة المدن السياحية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:33 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد
ناشد عمرو غلاب نائب نائب ملوي بالمنيا الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة بضرورة تدشين حملة لتنمية السياحة بالمنيا من خلال الاهتمام بالأماكن الأثرية وترميمها وإقامة حملات دعائية عن أجمل المزارات بالمحافظة كباقي المحافظات التي تنشط بها السياحة.

وأوضح فى بيان له أن محافظة المنيا تعاني من انعدام وركود حركة السياحة بها منذ 25 عاما بالرغم من تمتعها بكل المقومات الآثار بالإضافة إلى وجودها علي النيل و قربها من شواطيء البحر الاحمر وسفاجا والقصير.

وأضاف أن هناك عدة خطوات قد تنهض بالمحافظة إلى سياحيا كإقامة شبكة طرق دائرية تصل إلى الأماكن السياحية وعمل خرائط و دلائل إرشادية عن كل الاماكن السياحية بكل اللغات بالإضافة إلى عمل أفلام تسجيلية عن الأماكن الأثرية والطبيعية للمحافظة.

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